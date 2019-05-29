البالونات الحارقة تُخفي عشرات حقول القمح بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن بالونات انطلقت من قطاع غزة منذ صباح اليوم سقطت فوق حقول القمح في مستوطنات الغلاف، وأحدثت حرائق كبيرة.وقالت الصحيفة: "إن حريقاً اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء، في حقول القمح بمستوطنة كفار عزة المحاذية لقطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع".ووفقاً لـ (يديعوت)، فإن عشرات الدونمات اختفت في غضون دقائق في حقول كفار عزة بعدما التهمتها النيران التي اندلعت بفعل البالونات الحارقة.