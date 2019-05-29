شؤون فلسطينية

البالونات الحارقة تُخفي عشرات حقول القمح بغلاف غزة

البالونات الحارقة تُخفي عشرات حقول القمح بغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن بالونات انطلقت من قطاع غزة منذ صباح اليوم سقطت فوق حقول القمح في مستوطنات الغلاف، وأحدثت حرائق كبيرة.

وقالت الصحيفة: "إن حريقاً اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء، في حقول القمح بمستوطنة كفار عزة المحاذية لقطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع".

ووفقاً لـ (يديعوت)، فإن عشرات الدونمات اختفت في غضون دقائق في حقول كفار عزة بعدما التهمتها النيران التي اندلعت بفعل البالونات الحارقة.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: تدعو للتحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس لصالح برنامج العودة

الديمقراطية: تدعو للتحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس لصالح برنامج العودة

لفشلهم أمام الشهيد &#34;أبو ليلى&#34;.. الاحتلال يعزل عددًا من جنوده

لفشلهم أمام الشهيد "أبو ليلى".. الاحتلال يعزل عددًا من جنوده

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية

&#34;النواب التشيكي&#34; يصوت ضد مشروع قرار نقل السفارة إلى القدس

"النواب التشيكي" يصوت ضد مشروع قرار نقل السفارة إلى القدس

قيادي بحماس:لدينا معلومات تؤكد أن اليهود دخلوا السعودية لاستعادة أماكن طردهم منها النبي محمد

قيادي بحماس:لدينا معلومات تؤكد أن اليهود دخلوا السعودية لاستعادة أماكن طردهم منها النبي محمد

(هآرتس): لا محاكمة للجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

(هآرتس): لا محاكمة للجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

خريجي دبلوم التمريض العام يُناشدون أصحاب القرار: ماذا تنتظرون؟

خريجي دبلوم التمريض العام يُناشدون أصحاب القرار: ماذا تنتظرون؟

الطفل فادي أبو كرش يُناشد الرئيس: لماذا لا أُكمل علاجي في مستشفى المُطلع؟

الطفل فادي أبو كرش يُناشد الرئيس: لماذا لا أُكمل علاجي في مستشفى المُطلع؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية

البالونات الحارقة تُخفي عشرات حقول القمح بغلاف غزة

البالونات الحارقة تُخفي عشرات حقول القمح بغلاف غزة

(هآرتس): لا محاكمة للجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

(هآرتس): لا محاكمة للجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

خريجي دبلوم التمريض العام يُناشدون أصحاب القرار: ماذا تنتظرون؟

خريجي دبلوم التمريض العام يُناشدون أصحاب القرار: ماذا تنتظرون؟

الطفل فادي أبو كرش يُناشد الرئيس: لماذا لا أُكمل علاجي في مستشفى المُطلع؟

الطفل فادي أبو كرش يُناشد الرئيس: لماذا لا أُكمل علاجي في مستشفى المُطلع؟

شاهد: أمسية غنائية للفنان &#34;زياد صالح&#34; في روابي

شاهد: أمسية غنائية للفنان "زياد صالح" في روابي

ضبط نوع جديد من حبوب (الاكستازي) في مخيم عسكر بنابلس

ضبط نوع جديد من حبوب (الاكستازي) في مخيم عسكر بنابلس

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

منوعات

ليس &#34;الهيبة&#34;.. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

ليس "الهيبة".. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

ابنة علا غانم بـ&#34;الكلبشات&#34; في عقد قرانها

ابنة علا غانم بـ"الكلبشات" في عقد قرانها

أول صورة لـ &#34;محمد نجم&#34; في المستشفى

أول صورة لـ "محمد نجم" في المستشفى

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

منى شداد: برنامج رامز جلال &#34;مفبرك&#34;

منى شداد: برنامج رامز جلال "مفبرك"

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

عربي

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)

الرئيس التّونسي يشارك في قمّتي مكّة

الرئيس التّونسي يشارك في قمّتي مكّة

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا خلّفهم تنظيم الدولة

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا خلّفهم تنظيم الدولة

التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الضالع ضد الحوثي

التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الضالع ضد الحوثي