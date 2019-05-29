دولي

نائب وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحرب

نائب وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحرب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لاحتمال نشوب حرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤيد بدء الحوار.

وقال عراقجي، في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية: "آمل أن نتمكن من بدء الحوار، لكننا مستعدون للحرب".

وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "الحرب ستكون كارثة على الجميع في المنطقة، ونحن نعلم أن هناك بعض العناصر والأشخاص الذين يحاولون دفع الولايات المتحدة للحرب مع إيران لأغراضهم الخاصة".

وطالما قالت إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، لكن القوى الغربية وقعت معها في 2015 اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني، قبل انسحاب واشنطن منه العام الماضي.

وفي وقت سابق من أيار/مايو الجاري، أمهل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الدول الموقعة على الاتفاق النووي، 60 يوما "للحفاظ" على مصالح بلاده في الاتفاق، وإلّا فإن طهران ستشرع بزيادة مستوى اليورانيوم المخصب.

وتصاعد التوتر مؤخرا، بين واشنطن وطهران بعدما أرسل البنتاغون حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض لقمتين نهاية أيار/مايو الجاري، لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.

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