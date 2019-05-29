روسيا: تسليم (إس 400) لتركيا يسير وفق الجدول الزمني

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "إن عملية تسليم منظومة صواريخ (إس 400) الروسية إلى تركيا، تسير وفقا للجدول الزمني المخطط له".جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، من عاصمة كازاخستان، نور سلطان.وأكد بيسكوف، أن عملية التسليم تسير وفقا للجدول الزمني المخطط له، مضيفا أنه لن يكون هناك أي تأخير، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الاناضول).يشار أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة (إس 400) الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.وتشهد العلاقات التركية الأمريكية نوعا من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة (إس 400) الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.