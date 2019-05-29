شؤون فلسطينية

قيادي بحماس:لدينا معلومات تؤكد أن اليهود دخلوا السعودية لاستعادة أماكن طردهم منها النبي محمد

قيادي بحماس:لدينا معلومات تؤكد أن اليهود دخلوا السعودية لاستعادة أماكن طردهم منها النبي محمد
الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله وفد يهودي
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد أحمد أبو حلبية، عضو المجلس التشريعي بغزة، القيادي في حركة حماس، أن المؤتمر الاقتصادي، الذي سيعقد في العاصمة البحرين، المنامة، سيُمهد لدمج إسرائيل في المنطقة، وترسيخ قضية الاعتراف بها، من قبل الأنظمة العربية، بشكل رسمي.

وقال أبو حلبية لـ"دنيا الوطن": إن المعلومات الواردة من المملكة العربية السعودية، تؤكد أن بعض اليهود، ممن يدعون أنهم من نسل "خيبر، وبني قريظة، وبني قنيقاع.. وغيرهم"، دخلوا إلى السعودية، وتحديدًا المدينة المنورة؛ من أجل العودة إلى الأماكن التي طردهم منها النبي محمد، والعيش فيها من جديد، مُحذراً من خطورة حدوث ذلك.

وأضاف أبو حلبية، أن اليهود يريدون كذلك، أن يستعيضوا عما خسروه من خروجهم من المدينة المنورة، وسيكون ذلك عبر مؤتمر البحرين، وفق تعبيره.

وتابع: "يُحكى أيضًا، أنه سيُعاد تفعيل الخط الحجازي للقطار؛ ليربط الدول العربية في المنطقة بإسرائيل، حيث كان هذا القطار موجودًا في فترة الحُكم العثماني".

وختم أبو حلبية، حديثه، قائلًا: "السعودية والإمارات، تلهثان للتطبيع مع إسرائيل، إرضاء للولايات المتحدة، وتران هاتان الدولتان، أن هذا المؤتمر في البحرين، بوابة لأحلام التطبيع"، موضحًا أن هذا واضح من خلال الوفد الإسرائيلي الكبير الذي سيشارك في المؤتمر، حيث سيلتقي هذا الوفد مع الزعماء العرب الحاضرين، وفق تعبيره.

شاهد تصريحات أحمد أبو حلبية لـ"دنيا الوطن"

 

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