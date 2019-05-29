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التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الضالع ضد الحوثي

التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الضالع ضد الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء عملية نوعية في محافظة الضالع، وسط اليمن، تستهدف مواقع عسكرية لجماعات الحوثي.

وأكد التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ودعا التحالف العربي المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ولفت إلى أن ضرب الأهداف العسكرية المشروعة يرمي إلى تحييد قدرات جماعات الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية.

وشدد التحالف العربي على أن جهوده مستمرة في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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