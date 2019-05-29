(هآرتس): لا محاكمة للجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس) صباح اليوم الأربعاء، أن الادعاء العسكري الإسرائيلي، منح الحصانة الكاملة لجنود الجيش ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية.وقالت الصحيفة: "إن ذلك يأتي عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية".وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات و"السايبر"، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم.ونقلت الصحيفة عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".