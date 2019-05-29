خريجي دبلوم التمريض العام يُناشدون أصحاب القرار: ماذا تنتظرون؟



نناشدكم جميعا نحن خريجين دبلوم التمريض على قائمة الإنتظار لعام 2017 بإصدار قرار عاجل بإستعاب الدفعة الأولى من قائمة دبلوم التمريض والتي تضم 110ممرض عملي (45)ذكور و(65) إناث التي صادقتم عليها جميعا في عام 2017 لتكون دفعة أولى من العقود في وزارة الصحة .



نناشد ضمائركم الحية بإنصاف هؤلاء الخريجين وأن تكونوا كلمة العدل ولسان الحق



أين أنتم من هذه الفئة المهمشة التي وقع عليها الظلم والتعسف ؟!



أين أنتم من عدم تنفيذ القرار الذي قضى بتعيينهم على بند العقود في حين أن كل القوائم الأخرى أنصفت وتم إستعاب الدفعة المطلوبة من كل قائمة؟!



ماذا تنتظرون ؟!



أين العدل في أن تكون عقود هؤلاء الخريجين جاهزة وفقط تحتاج توقيع الخريج نفسه وفجأة تختفي هذه العقود وتتحطم آمال الخريجين ؟!



جميعنا أمانة في أعناقكم ولاننتظر منكم إلا الإنصاف وكلمة الحق.



"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

فلتقفوا عند مسؤولياتكم .

فلتعدلوا ولتنصفوا ..







رام الله - دنيا الوطنوجه خريجي دبلوم التمريض العام على قائمة إنتظار 2017 وعددهم مئة وعشر من ذكور وإناث، مناشدة عبر دنيا الوطن يروون خلاله تفاصيل قضيتهم.وجاءت صيغة رسالتهم كالتالي:إلى كل صاحب قرار يخشى الله..كل بإسمه ولقبه..إلى القادة الشرفاء ..إلى السيد مدير عام ديوان الموظفين في قطاع غزة..إلى السيد وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش..إلى نقابة التمريض الفلسطينية