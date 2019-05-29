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هشام عشماوي.. ماذا فعل؟ وماذا تعني عودته إلى مصر؟

هشام عشماوي.. ماذا فعل؟ وماذا تعني عودته إلى مصر؟
رام الله - دنيا الوطن
بعد تسلم مصر، مساء أمس الثلاثاء، هشام عشماوي من السلطات الليبية، يطرح المتابعون سؤالين بارزين: ما الذي جعل عشماوي المطلوب رقم 1؟ وما الذي ستسفيده مصر منه؟

وسلمت السلطات الليبية، عشماوي على هامش الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل خلال زيارته إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وعشماوي كان مطلوبا بقوة في مصر لضلوعه في أعمال "إرهابية"، نفذتها جماعة (أنصار بيت المقدس) التي ينتمي إليها، كانت أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق في أيلول/سبتمبر2013.

وكان الجيش الوطني الليبي ألقى القبض على عشماوي، في مدينة درنة شرقي ليبيا، في تشرين الاول/أكتوبر العام الماضي، في عملية أمنية.

من هو هشام عشماوي؟

ولد هشام عام 1978 في مدينة نصر في القاهرة، وتخرج من الكلية الحربية عام 2000، كان يعرف بتشدده الديني ونشر عبارات تحريضية ضد الجيش المصري.

فصل من الخدمة العسكرية عام 2009، ثم بدأ في تكوين خلية تابعة لأنصار بيت المقدس عام 2012، وبعدها بسنة، سافر إلى تركيا ومنها إلى سوريا.

في عام 2013، اتهم عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، كما اتهم بالتخطيط لتنفيذ مذبحة كمين الفرافرة في 2014.

ويواجه أيضا اتهامات أخرى من بينها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة (101 حرس حدود) واستهداف مديرية أمن الدقهلية والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا.

وكانت آخر عملية لعشماوي، قبل هروبه إلى ليبيا، الهجوم على دورية أمنية في تشرين الاول/أكتوبر 2017.

ماذا ستستفيد مصر من عشماوي؟

وصف محللون، القبض على عشماوي حيا بالإنجاز الكبير للأمن المصري بالنظر إلى "الأهمية البالغة" للضابط المتمرس السابق، الذي يعتبر "كنز معلومات"، مما جعله المطلوب الأول لدى قوات الأمن المصرية.

وتكمن أهمية عشماوي في الأسرار الكثيرة والمعلومات الوفيرة التي يخزنها بشأن التنظيمات المسلحة والتهديدات القائمة، إلى جانب إلمامه التام بما يدور عبر الحدود مع ليبيا، حيث تهرب مجموعات مجهولة الأسلحة إلى داخل الصحراء الغربية.

ويتوقع أن تسفر التحقيقات التي ستجرى مع عشماوي عن مجموعة من الإفادات، بشأن الهجمات التي حصلت في وقت سابق، إضافة إلى معلومات بخصوص المخاطر الذي تحدق بالبلاد، كونه كان إلى وقت قريب على صلة بالمقاتلين والجماعات المسلحة، وبالتالي فإنه على دراية بمخططاتهم.

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