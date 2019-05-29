الطفل فادي أبو كرش يُناشد الرئيس: لماذا لا أُكمل علاجي في مستشفى المُطلع؟

وجه والد الطفل فادي عبد اللطيف أبو كرش، مناشدة إلى الرئيس عباس ليُنقذ طفله الذي يُعاني من السرطان.





وقال أبو كرش في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة منها: "خضع ابني لعلاج كيماوي و10 جلسات إشعاعي في مستشفى المُطلع قبل 3 أشهر، ولم يخف المرض".





وأضاف: "كان يمشي على قدميه قبل الإشعاع ولكنه الآن لا يستطيع المشي، وبعد معاناة تم استصدار تحويلة له للمطلع بالقدس، لكن تفاجئنا باتصال يخبرني بأن يعود ابني إلى غزة، لماذا؟ إذا لم يكن هناك أملاً بعلاجه فليعطوني شهادة وفاته إذاً".





وناشد الرئيس بالاطلاع على حالة ابنه.





رام الله - دنيا الوطن