شؤون فلسطينية

بشكل نهائي.. إسرائيل تُقرر عدم فتح تحقيق جنائي مع جبريل الرجوب

بشكل نهائي.. إسرائيل تُقرر عدم فتح تحقيق جنائي مع جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قرر النائب العسكري العام للضفة الغربية، عدم فتح تحقيق جنائي بدعوى التحريض، ضد جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، وقد اتخذ القرار من قبل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي العام والنائب العسكري العام، بحسب ما جاء على موقع (i24news).

ووفقاً للموقع ذاته، فقد تم اليوم، رفض الشكوى التي قدمها معهد "نظرة للإعلام الفلسطيني" الإسرائيلي الذي جمع عدداً من التصريحات للرجوب، أطلقها خلال السنوات الأخيرة، والتي برأي المعهد تبرر إجراء تحقيق بشبهة التحريض على القتل.

ومن الأمثلة التي ذكرها المركز، قال: "إن الرجوب صرح بشأن العمليات الأمنية، قائلاً: إن هذه أعمال بطولة لأفراد، وأنا فخور بها، وأنا أهنئ كل من ارتكبها، أقول لكم، إننا فخورون بهم، من يواجه ويقاتل، يموت كشهيد، يعتقل أو يصاب- هويته معروفة. قصدي هو أن المحارب، الأسير والشهيد، ملك لكل الشعب الفلسطيني".

وذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية، أن القرار اتخذ بعد دراسة الجوانب الجنائية الأمنية والسياسية ذات الصلة مع الموضوع، وعلى ضوء التصور أن الاعتبارات القانونية، تبرر الامتناع عن فتح تحقيق بشبهة التحريض، وأن الضرر الذي يمكن أن ينجم من فتح التحقيق، سوف يتفوق على الفائدة التي ستنتج عنه.

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