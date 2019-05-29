شاهد: أمسية غنائية للفنان "زياد صالح" في روابي

خاص دنيا الوطنأحيا الفنان الأردني زياد صالح، أمسية غنائية، في ساحة (كيو سنتر) بمدينة روابي، وذلك ضمن الأمسيات رمضانية التي تُقيمها المدينة.وتخلل الأمسية، تقديم مجموعة من أغاني التي تجاوب معها رواد المدينة، وسط أجواء غنائية عائلية مليئة باللهجة.