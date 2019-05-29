لأول مرة.. إدخال الدجاج المجمد الكامل لغزة بسبب ارتفاع سعر الطازج

خاص دنيا الوطنقررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، السماح بإدخال الدجاج المُجمد إلى قطاع غزة، ابتداءً من اليوم الأربعاء.وأشارت الوزارة تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن قرار إدخال الدجاج المُجمد، جاء في ظل ارتفاع أسعار الدجاج الطازج في قطاع غزة.وأوضحت الوزارة، أنه لأول مرة يتم ادخال الدجاج الكامل المُجمد إلى قطاع غزة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطازج.