شؤون فلسطينية

ضبط نوع جديد من حبوب (الاكستازي) في مخيم عسكر بنابلس

ضبط نوع جديد من حبوب (الاكستازي) في مخيم عسكر بنابلس
حبوب (الاكستازي)
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة محافظة نابلس فجر اليوم عدد كبير من نوع جديد من حبوب الاكستازي وكمية من الهايدور مع تاجر مخدرات داخل مخيم عسكر شرقي نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه ومن خلال متابعة ادارة مكافحة المخدرات لعمليات ترويج المخدرات في محافظة نابلس تمكنت فجر اليوم الاربعاء من ضبط 86حبة من حبوب يشتبه بانها حبوب الاكستازي باشكال وانواع جديدة لم تكن متوفرة سابقا وكمية اخرى من الهايدرو  والهايدرو المخلوط وعدد من الهواتف النقالة التي تستخدم في عمليات الترويج بحوزة تاجر في مخيم عسكر شرقي نابلس.

وأضاف ارزيقات انه تم التحفظ على المواد والهواتف وتوقيف الشخص لحين استكمال الاجراءات و احالته للنيابة العامة.


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