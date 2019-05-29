وزارة الصحة توضح حقيقة إنتشار أمراض "القطط والكلاب" بالضفة الغربية

وأضافت الوزارة أن جميع أخبارها الرسمية يتم نشرها على موقع الوزارة، وصفحة الوزارة الموثقة بالشارة الزرقاء على موقع فيسبوك.







رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الخبر الذي تناقلته بعض صفحات الفيسبوك عن وجود قطط وكلاب الشوارع مصابة بأمراض خطيرة عارٍ عن الصحة، وهو إشاعة لا أساس لها.وأضافت الوزارة لـ"دنيا الوطن" أن هذه الإشاعة سبق وأن تم بثها في العديد من الدول العربية، وقد تم الترويج لها على مواقع التواصل قبل عام تقريباً، مؤكدة أهمية الانتباه إلى مثل هذه الإشاعات التي تثير قلق المواطنين.وكانت صفحات على موقع فيسبوك نشرت إشاعات عن أن وزارة الزراعة والصحة حذرتا المواطنين بضرورة الابتعاد عن قطط وكلاب الشوارع لأنها تحمل مرضا خطيرا، يمكن ان ينتقل الى الانسان ويكون قاتلا.