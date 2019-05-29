طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الخميس، سيكون للمتبقين من الحافلتين السابعة والثامنة لكشف (16/5).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وعلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الخميس، سيكون للمتبقين من الحافلتين السابعة والثامنة لكشف (16/5).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وعلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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