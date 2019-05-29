شؤون فلسطينية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الخميس، سيكون للمتبقين من الحافلتين السابعة والثامنة لكشف (16/5).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وعلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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