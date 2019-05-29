طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الخميس، سيكون للمتبقين من الحافلتين السابعة والثامنة لكشف (16/5).وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وعلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.