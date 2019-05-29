الهلال الأحمر الفلسطيني يُوضح حقيقة مركزية الاتصالات في رام الله





وقالت الجمعية: "هذا الرقم هو الطوارئ والمركزي للجمعية، يتم الرد على أي اتصال ومن أي محافظة، ويتم تحويل أقرب سيارة إسعاف إلى المنطقة التي يتواجد فيها المتصل".



خاص دنيا الوطننشرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفيد بتحويل كافة المكالمات الخاصة بالإسعاف لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، لوحدة مركزية في رام الله، لكل مدن الضفة الغربية.بدورها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن هناك رقم مركزي واحد للجمعية، وهو 101 المجاني، لافتة إلى أن المواطن في أي مدينة أو محافظة، يتصل على الرقم، فيتم إرسال أقرب سيارة إسعاف له.