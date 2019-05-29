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دولي

مراهق يتسلل إلى منزل ترامب ويتجول فيه 20 دقيقة

مراهق يتسلل إلى منزل ترامب ويتجول فيه 20 دقيقة
منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا (أرشيف)
نجح مراهق في التسلل إلى المنزل الصيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان موجوداً فيه.

وذكرت تقارير قضائية جديدة، أن أمريكياً شاباً تجول في المنزل بولاية فلوريدا حوالي 20 دقيقة قبل توقيفه وتسليمه للسلطات المختصة.

وأقر مارك ليندبلوم بذنب "التعدي على الممتلكات الخاصة" في محاكمته يوم الخميس الماضي التي كُشفت مساء أمس الثلاثاء.

ولفت تقرير تلفزيون "آي بي سي" الأمريكي إلى أن الحادثة جرت في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، عندما دخل الشاب منتجع "مار- آ- لاغو" عبر نفق مخصص للمشتركين في النادي والشاطئ المرافق له.

وذكر بيان المنتجع أن الشاب دخل إلى المبنى وتبادل الحديث مع بعض أعضاء النادي، وخضع للتفتيش من قبل جهاز الاستخبارات قبل أن يسمح له بدخول النفق.

وأوضح محامي الشاب، أن العائلة كانت في إجازة بالقرب من منتجع الرئيس.

من جهته، لم يُطالب القاضي بإنزال عقوبة بالشاب لأن الحادثة لم تكن لدوافع "سياسية، أو إجرامية، أو إرهابية"، وكانت تصرفاً طائشاً من قبل الشاب، وحكم عليه بالخضوع للمراقبة القضائية عاماً كاملاً.

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