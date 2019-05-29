شؤون فلسطينية

سرحان: تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع المنحة الإيطالية

سرحان: تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع المنحة الإيطالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي سرحان في تصريح صحفي عن تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع المنحة الإيطالية بغزة بقيمة (156) مليون يورو، وهي تنفذ بالتنسيق مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

وأوضح م. سرحان، أن نسبة الإنجاز في مشاريع المنحة الإيطالية مشروع إنشاء ( 75) وحدة سكنية حي الندى شمال القطاع، بلغت أكثر من 60% فيما يجري تقييم عطاء مشروع إعادة إنشاء المجمع الإيطالي.

وشكر سرحان الجمهورية الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية على جهودها في هذا المشروع، مطالباً بضرورة سرعة صرف الدفعات المالية للمقاولين؛ لضمان استمرار العمل بالمشروع، وإنجازه بأسرع وقت.

وعلى صعيد آخر، أكد سرحان على أن الوزارة تتابع اعتصام أصحاب المنازل المدمرة في مقر وكالة الغوث، نظرا لعد توفر بدل إيجار، وهناك تواصل حثيث مع الوكالة بخصوصهم، وهذا المشروع يعمل على إنهاء معاناة هذه الأسر، التي تعيش ظروفاً
استثنائية.

كما وشكر سرحان شركات المقاولات المنفذة على جهودها في هذه المشاريع.

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