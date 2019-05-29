موقع إسرائيلي: ألمانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل أسرى





وأشارت ذات المصادر، إلى أن تواجد عيسى تزامن مع تواجد أربعة من قيادات (سرايا القدس)، الجناح العسكري لحركة (الجهاد الإسلامي)، برئاسة بهاء أبو العطا، مسؤول السرايا في غزة، الذي تتهمه إسرائيل بمحاولة تنفيذ هجمات من غزة، بهدف تخريب جهود التهدئة.



وأشارت المصادر إلى أن وفد (السرايا) وصل بالتزامن مع وصول زياد النخالة، أمين عام حركة (الجهاد الإسلامي) لبحث ملف تثبيت تفاهمات التهدئة.



ولفتت المصادر إلى أن قيادة كل من كتائب (القسام) و(سرايا القدس)" بحضور السنوار والنخالة، اتخذوا قرار التصعيد وإدارة ملفه من القاهرة خلال تواجدهم هناك، بإصدار التعليمات لقيادات ميدانية بالتصعيد وفق خطة معينة بضرب مناطق محدودة بالصواريخ.

ووفقاً للمصادر، فإن المسؤولين المصريين، بحثوا خلال تواجد السنوار وعيسى في القاهرة، ملف قضية الأسرى، حيث أكدت حماس على موقفها الثابت بضرورة الإفراج عن جميع أسرى (صفقة شاليط) الذين أعيد اعتقالهم من قبل إسرائيل.وكشفت المصادر عن أن عيسى، سيكون مسؤولاً عن أي وفد يقود المفاوضات بشأن أي صفقة تبادل أسرى، مشيرةً إلى أنه كان إلى جانب أحمد الجعبري قائد "القسام" السابق الذي اغتالته إسرائيل عام 2012، بعد مفاوضات (صفقة شاليط).