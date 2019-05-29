وزير الاقتصاد يؤكد أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التنمية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأربعاء،على أهمية تعزيز الشراكة، وتضافر الجهود ما بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، جاء ذلك، خلال لقائه رئيس اتحاد الهيئات المحلية، رئيس بلدية رام الله، م. موسى حديد.وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، أوجه التعاون المشترك لا سيما في مجال دعم وتعزيز عمل القطاع الخاص، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات لبناء استثمارات في فلسطين.وبين العسيلي، أن من أولويات المرحلة المقبلة دعم الصناعة الوطنية، والمضي قدماً في تنفيذ المناطق والمدن الصناعية.من ناحية أخرى، بحث العسيلي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار، مجالات التعاون المشترك؛ لضمان توفر بيئة آمنة داخل المناطق الصناعية، وكافة المنشآت الصناعية من خلال تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة العامة.وأشار اللقاء إلى الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الدفاع المدني في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستجابة لحالات الطوارئ وتطبيق معايير السلامة العامة في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة الاستثمار واستقرارها.وفي نهاية اللقاء، الذي جرى بحضور العقيد مالك عاليا، مدير إدارة السلامة والوقاية، والرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث، اتفقا على التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والدفاع المدني، بما يعزز ويُحسن بيئة الأعمال في فلسطين، بفعل التطبيق لنظام الوقاية والسلامة العامة.