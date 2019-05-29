منصور: المنظمة الأممية لن تُشارك في المؤتمر الاقتصادي بالمنامة

رام الله - دنيا الوطنأكد رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، عدم مشاركة المنظمة الأممية في المؤتمر الاقتصادي، الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، وأنها لم توجه لها أي دعوات لحضوره.ونقل منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) عن مندوب سفير البحرين، تأكيده على احترام الشعب الفلسطيني، وأن دولة البحرين لن ترتكب أي فعل غير منسجم مع مصالح القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يدخل في متاهة، بغض النظر عن صوابية مكان انعقاد المؤتمر.كما تطرق منصور إلى الاجتماع الذي تم البدء فيه الجمعة المنصرم، لمجلس السفراء العرب، وتم إحاطتهم بالموقف الشعبي والرسمي والقيادي إزاء المحاولات الأمريكية للتركيز على المسألة الاقتصادية، واصفاً في السياق كل المحاولات التي تنفذ وراء الحل السياسي العادل والمنصف، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، بغير المصداقية أو الجدية.وأشار منصور إلى لقائه مع المجموعة الإسلامية والإفريقية؛ لحشد مزيد من الأصوات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون شهر، وسيعقبها جلسة الجمعية العامة والتي ستكثف من خلالها الإدارة الأمريكية الضغط على الدول الأفريقية؛ ليتراجع البعض منهم عن مواقفهم الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية.وقال منصور: إنه التقى أمس وأعضاء في الهيئة القيادية للجنة فلسطين في الأمم المتحدة مع مجلس سفراء المجموعة الأفريقية، التي يترأسها في هذا الشهر رئيس لجنة فلسطين سفير السنغال.وأضاف منصور، أنه تم تقديم إحاطة من قبل نائب رئيس لجنة فلسطين سفير ناميبا، إلى جانب إحاطة من قبل الجانب الفلسطيني عن العلاقة الاستراتيجية والأخوية بين فلسطين والدول الأفريقية، موضحاً أنه تم الحديث أيضاً حول استعداد فلسطين لإرسال فريقها لكرة القدم ليتبارى مع الفريق الوطني بتنزانيا، استناداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه سيتم خلال اليومين المقبلين، تنظيم اجتماع لمجموعة الـ 77 والصين، كما أعلن عن توسيع المجموعة بدولة جديدة، وهي أذربيجان؛ لتصبح المجموعة بذلك 135 دولة، معرباً عن أمله بالسعي لإضافة دول آخرى جديدة.ولفت منصورإلى لقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، التي تعتبر العقل الرئيسي لكل أجندة التنمية في الأمنم المتحدة، وإصلاح البرنامج الإنمائي فيه، وسيتم النقاش من خلاله حول أجندة 2030، وأجندة 17، وكافة المسائل المتعلقة قرابة الـ 70% من أجندة الأمم المتحدة.