مشروع روسي لإعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول



وقدمت د. جادو، الشكر له على الإنجازات المهمة التي تحققت على المستويين السياسي والثنائي، وعلى الدعم المستمر الذي تقدمة روسيا للشعب الفلسطيني.



من جانبه، أكد السفير أغانين، أن فلسطين كانت وستبقى القضية ذات الأولوية بالنسبة له أينما تواجد، معبراً عن سعادته بالعمل في فلسطين، وأن آخر مهمة له، هي تسليم مشروع اتفاقية لإعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول إلى روسيا الاتحادية؛ لتسهيل التواصل مع المسؤولين الفلسطينيين، وتعزيز العلاقات مع نظرائهم الروس.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت السفيرة أمل جادو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، السفير الروسي لدى دولة فلسطين، حيدر أغانين، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى دولة فلسطين، معربة عن تقديرها العميق للجهود التي قام بها السفير؛ لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال فترة ترؤسه لمكتب تمثيل روسيا الاتحادية.