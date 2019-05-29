العالول: ورشة البحرين ربما لا تُعقد

رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، عن لقاء قريب من المفترض أن يتم، بين الرئيس محمود عباس ووزراء الخارجية الأوروبيين؛ لوضعهم بصورة آخر المستجدات، والوضع الراهن.وقال العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن المؤشرات الأولية، تفيد بفشل عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي تنوي الولايات المتحدة تنظيمه في البحرين، مشدداً على أنه لا يمكن على الإطلاق القبول بأن يستمر الوضع الراهن، كما هو عليه، ولا يمكن السماح للولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل بتمرير مخططاتهما.وأكد العالول، أن القضية الفلسطينية أمام خطوات مصيرية قادمة، مشدداً على عدم الالتزام بأي اتفاق مع إسرائيل، وإعادة النظر بكافة أشكال العلاقة، مشيراً إلى أنه ليس أمامنا إلا خيار الصمود والتصدي أمام هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي.وأوضح نائب رئيس حركة فتح، أن الموقف الفلسطيني حاسم لا مرونة به، ومتمثل بموقف الرئيس بفصائله وتنظيماته وفعالياته، وخاصة الاقتصادية، وأنه لا يمكن استبدال كرامة أبناء شعبنا بالمال رغم الضغوطات الشديدة المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية.