شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات سرقة بقيمة نصف مليون شيكل في ضواحي القدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة بقيمة نصف مليون شيكل في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة، اليوم، ملابسات سرقة حقيبة بداخلها معدات تصوير سينمائية من داخل مركبة، وألقت القبض على شخصين في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس، تلقت شكوى قبل أسبوع من مواطن من القدس، يعمل بالتصوير السينمائي، مفادها قيام مجهولين بسرقة حقيبة من مركبته في بلدة الرام شمال القدس، بداخلها معدات تصوير سينمائي، قدّر المشتكي القيمة المادية للمسروقات بنصف مليون شيكل، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ للوقوف على ملابسات القضية، لمعرفة الفاعلين.

وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية شخصين مشتبه بهما، وضبط المسروقات بحوزتهما، وأعادت الشرطة المسروقات للمشتكي.

وبينت أن الشرطة أوقفت المشتبه بهما؛ تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

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