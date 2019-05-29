شؤون فلسطينية

وزير بريطاني يُقدّم مليوني دولار للرعاية الصحية الطارئة بغزة

وزير بريطاني يُقدّم مليوني دولار للرعاية الصحية الطارئة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجديد، الدكتور أندرو موريسون، قطاع غزة للمرة الأولى أمس الثلاثاء الموافق 28 أيار/ مايو.

وكان هدف الزيارة، أن يتمكن الدكتور موريسون، وهو طبيب عسكري سابق، من رؤية وسماع وفهم التحديات الصعبة التي تواجه المجتمعات المختلفة في قطاع غزة.

وخلال اليوم، التقى الدكتور موريسون مع طالبات من مدرسة الزيتون الابتدائية للفتيات، وممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وعقب زيارته، أعلن الوزير عن تقديم المملكة المتحدة مليوني دولار إضافية، كمساعدات لمنظمة الصحة العالمية، من أجل مساعدتها في سد الفجوات في مجالي الصدمات والرعاية الطبية الطارئة، بما في ذلك تأسيس قسم جديد لإعادة بناء الأطراف، سيساعد هذا الدعم عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، والذي يقارب عددهم الـ 28 ألفاً، والذين تم تسجيلهم في غزة العام الماضي، بما في ذلك نحو ستة آلاف فلسطيني من قطاع غزة، أصيبوا نتيجة الرصاص الحي (أو الذخيرة الحية) منذ آذار/  مارس من العام الماضي.

ويأتي التمويل الجديد، بعد تقديم بريطانيا 2,6 مليون دولار إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أعلن عنها في آذار/ مارس الماضي، بالإضافة إلى دعم المملكة المتحدة القوي والمستمر لـ (أونروا).

وخلال زيارته، شدد الوزير على التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم الاحتياجات الفورية وطويلة الأمد لسكان قطاع غزة. وقال:
"الوضع في غزة غير مستدام، حيث يكافح مقدمو الخدمات الصحية بشكل مستمر من أجل تقديم الرعاية الأساسية للذين يحتاجون إلى عناية طبية طارئة"

وأضاف: "رأيت بنفسي مدى أهمية حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من المملكة المتحدة؛ لإنقاذ الحيوات والأطراف، والتخفيف من بعض الضغوطات على النظام الصحي في قطاع غزة".

وأكد موريسون، أنه "فقط حل عادل ودائم، ينهي الاحتلال، ويحقق السلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، سيقوم بحل المشاكل التي تواجه قطاع غزة بشكل كامل، وتبقى المملكة المتحدة ملتزمة بتحقيق التقدم باتجاه حل الدولتين".

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