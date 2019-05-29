شؤون فلسطينية

بلجيكا تؤكد التزاماتها لصالح التعليم في فلسطين

بلجيكا تؤكد التزاماتها لصالح التعليم في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم، بالقنصل البلجيكي العام دانييلا هافن، وناقش معها عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون لصالح التعليم في فلسطين.

وأطلع الوزير هافن على آخر التطورات في قطاع التعليم بفلسطين، والدور الكبير الذي توليه الوزارة؛ لدعم التعليم في القدس وقطاع غزة.

وأشار عورتاني إلى أن الوزارة، تُكثّف جهودها لتحسين التعليم ومخرجاته وجعله أكثر فاعلية، مؤكداً على الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية الدول وارتقائها.

من جانبها، أكدت هافن على عمق الشراكة بين فلسطين وبلجيكا، وأهمية تطوير التعليم والتدريب المهني في فلسطين؛ من خلال تنفيذ برامج مستدامة ومبادرات واعدة، معربةً عن تقديرها لمساعي الوزارة؛ لمواصلة التعاون البنّاء مع القنصلية البلجيكية.

وحضر اللقاء، وكيل الوزارة، بصري صالح، ومدير عام العلاقات العامة والدولية، نديم سامي، ورئيس التعاون الإنمائي في القنصلية البلجيكية، إريك دي موينك.

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