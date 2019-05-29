دائرة اللاجئين بحركة حماس: الفلسطينيون في العالم قرابة 15 مليون نسمة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس، الثلاثاء (28-5) إحصائية حول تعداد الفلسطينيين في العالم؛ خلصت فيها إلى أن أعداد الفلسطينيين، تتراوح بين (13 إلى 15) مليون نسمة.واستندت منهجية إعداد التقرير الإحصائي لأعداد الفلسطينيين على عدد من المصادر المتنوعة؛ منها (المركز الفلسطيني للإحصاء) و(أونروا) ومواقع الجاليات الفلسطينية في الدول المختلفة، ومراكز أبحاث فلسطينية، مع الأخذ في الاعتبار، بأنه لن يكون من السهل، حصر الأعداد المكررة (الفلسطينيون الذين تم احتسابهم في أكثر من دولة جراء التنقلات).10.5 مليون لاجئ فلسطيني في العالم يمثلون 70% من تعداد الفلسطينيينوفيما يخص تعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، أكد رئيس الدائرة، د. عصام عدوان، بأن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى (أونروا) ستة ملايين لاجئ؛ لكن هذا الرقم لا يمثل كل اللاجئين الفلسطينيين، فهناك لاجئون غير مسجلين.وتابع عدوان: "هناك لاجئون بين حربي عام (48- 67) وهناك المبعدون، وفاقدو بطاقات الهوية، وهم أيضاً لاجئون، وهناك من خرجوا من فلسطين قبل عام 48، ولم يتمكنوا من العودة بسبب الحرب، فهم لاجئون، وعليه فمن الطبيعي أن يصل تعداد اللاجئين الفلسطينيين اليوم لأكثر من 10.5 مليون يمثلون حوالي 70% من تعداد الشعب الفلسطيني.