شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تُمدد توقيف مدير (هيئة الأسرى) برام الله لمدة أسبوع

محكمة إسرائيلية تُمدد توقيف مدير (هيئة الأسرى) برام الله لمدة أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
مددت محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر)، اليوم الأربعاء، توقيف مدير مديرية هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله، بلال جلامنة، لمدة أسبوع؛ بذريعة استكمال التحقيق، وصياغة لائحة اتهام بحقه.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن قوات الاحتلال، اعتقلت جلامنة الخميس الماضي، واقتادته إلى سجن (عوفر) غرب رام الله، مؤكدة في الوقت ذاته، أن اعتقال موظفيها ومحاميها لن يثنيها عن مواصلة عملها في الدفاع عن الأسرى، ومتابعة أوضاعهم.

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