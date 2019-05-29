المفتي يدعو المواطنين لمراقبة هلال شوال الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطندعا محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، المواطنين الكرام إلى مراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان 1440هـ، وفق 3 حزيران/ يونيو 2019م.وحث حسين، من يرى الهلال، أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو أقرب دائرة إفتاء في منطقته، ليُدلي بشهادته، منوهاً إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.وحث الجمهور الكريم على متابعة إذاعة صوت فلسطين، والتلفاز الفلسطيني، والقناة الفضائية الفلسطينية، مساء يوم الاثنين، حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك، بناءً على قرار سماحته بالخصوص.