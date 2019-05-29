الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من المسجد الأٌقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، 3 فتية من ساحات المسجد الاقصى.وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال لاحقت الفتية واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، دون معرفة السبب.ومن جهة ثانية، اغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة في وجه المتطرفين والسياح، وأصدرت بيانا أوضحت فيه بأن باب المغاربة سيتم اغلاقه اليوم الأربعاء وغدا الخميس أمام الاقتحامات، دون ذكر "يوم الأحد القادم وبقية أيام الشهر الفضيل".ودعت جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى الأحد القادم، فيما يسمى "يوم توحيد القدس"، وطالبت الشرطة بفتح باب المغاربة وعدم اغلاقه، أما الشرطة فقد قالت انه سيتم تحديد وضع يوم الأحد القادم بشكل منفصل.