شؤون فلسطينية

المُصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة

المُصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة الخاصة بمشروع قانون حل الكنيست الليلة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، رافضة عشرات التحفظات التي قدمت، ووافقت على مشروع القانون بأغلبية ثمانية نواب، ومعارضة أربعة آخرين، وفي حال تعذر على نتنياهو إيجاد حل، ستجري الانتخابات في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضيف إلى مشروع القانون عدة تعديلات تشريعية غير مباشرة تتعلق بتمويل الأحزاب، حيث سيتم بموجب القانون منح تسهيلات بشروط القروض التي حصلت عليها الأحزاب؛ لتمويل حملاتها للكنيست الـ 21.  

وتنتهي مساء الأربعاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة، حيث يواجه صعوبات في التوفيق بين مطلب حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان، بتمرير قانون التجنيد، الذي لا يستثني المتدينين الحريديم من الخدمة الإلزامية بالجيش، وبين مطالب حزب (يهودوت هتوراه) المتدين الذي يصر على إعفائهم.

وعلى صعيد متصل، نقلت (كان) الرسمية عن مصادر في محيط رئيس (يسرائيل بيتنو) ليبرمان قالوا: "إننا سنناقش الاقتراح الذي كشفت عنه (كان) في حال منحت لنا الصلاحية للسيطرة على أعداد المجندين، سنفحص إن كان يمكن تطبيق هذا وتمريره إلى لجنة خاصة"، في حين قال مسؤولون في الأحزاب المتدينة، "لقد تم تقديم اقتراح تسوية، لكن ليبرمان لا يتقبلها".

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن ليبرمان قال خلال محادثات مغلقة؛ متحدثاً بصورة هجومية: "لم تصلنا أية تسوية ولا يوجد مجال للتسوية".

في أعقاب توجهات عديدة لمكتب الرئيس الإسرائيلي، تطالب عدم إجراء انتخابات جديدة، رد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وقال الثلاثاء: إنه سيُتيح لنتنياهو استنفاد جميع الوسائل المتاحة حتى حلول منتصف ليل الغد، مشدداً على أنه لا يريد انتخابات إضافية. 

وكتب الرئيس الإسرائيلي :"حتى منتصف ليلة الغد، سيحصل نتنياهو على تفويض لتشكيل الحكومة، ساتيح له استنفاد كل الوقت المتاح له قانونياً، وآمل ألا نضطر لانتخابات إضافية".

وجاء إعلان ريفلين في أعقاب ضغوطات عليه، بان يمنح مهمة تشكيل الحكومة لعضو كنيست آخر من قبل عدد من نواب الكنيست.

أخبار ذات صلة

دائرة اللاجئين بحركة حماس: الفلسطينيون في العالم قرابة 15 مليون نسمة

دائرة اللاجئين بحركة حماس: الفلسطينيون في العالم قرابة 15 مليون نسمة

محكمة إسرائيلية تُمدد توقيف مدير (هيئة الأسرى) برام الله لمدة أسبوع

محكمة إسرائيلية تُمدد توقيف مدير (هيئة الأسرى) برام الله لمدة أسبوع

المفتي يدعو المواطنين لمراقبة هلال شوال الاثنين المقبل

المفتي يدعو المواطنين لمراقبة هلال شوال الاثنين المقبل

الاحتلال يمنح الحصانة لجنوده بعد قتل الفلسطينيين

الاحتلال يمنح الحصانة لجنوده بعد قتل الفلسطينيين

نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ تُعلن الإضراب الشامل اليوم

نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ تُعلن الإضراب الشامل اليوم

عشراوي: &#34;منظمة التحرير تمثل إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه غير قابلة للتقويض

عشراوي: "منظمة التحرير تمثل إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه غير قابلة للتقويض

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من المسجد الأٌقصى

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من المسجد الأٌقصى

ملك المغرب لن يُشارك في القمة العربية بالسعودية

ملك المغرب لن يُشارك في القمة العربية بالسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

دائرة اللاجئين بحركة حماس: الفلسطينيون في العالم قرابة 15 مليون نسمة

دائرة اللاجئين بحركة حماس: الفلسطينيون في العالم قرابة 15 مليون نسمة

محكمة إسرائيلية تُمدد توقيف مدير (هيئة الأسرى) برام الله لمدة أسبوع

محكمة إسرائيلية تُمدد توقيف مدير (هيئة الأسرى) برام الله لمدة أسبوع

عشراوي: &#34;منظمة التحرير تمثل إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه غير قابلة للتقويض

عشراوي: "منظمة التحرير تمثل إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه غير قابلة للتقويض

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من المسجد الأٌقصى

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من المسجد الأٌقصى

الاحتلال يخلي 15 عائلة من منازلهم في الأغوار لتنفيذ تدريبات

الاحتلال يخلي 15 عائلة من منازلهم في الأغوار لتنفيذ تدريبات

100 ألف مُصلٍ يؤدون صلاتي العشاء و&#34;التراويح&#34; برحاب الأقصى

100 ألف مُصلٍ يؤدون صلاتي العشاء و"التراويح" برحاب الأقصى

الحُكم بالسجن والأشغال الشاقة على مدان بالاتجار والتعاطي في نابلس

الحُكم بالسجن والأشغال الشاقة على مدان بالاتجار والتعاطي في نابلس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

منى شداد: برنامج رامز جلال &#34;مفبرك&#34;

منى شداد: برنامج رامز جلال "مفبرك"

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

عربي

التحالف العربي يوجه ضربة جوية لقاعدة الديلمي في صنعاء

التحالف العربي يوجه ضربة جوية لقاعدة الديلمي في صنعاء

دعوة أميركية مصرية لإيجاد &#34;حل سياسي&#34; للأزمة في ليبيا

دعوة أميركية مصرية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة في ليبيا

حميدتي يؤكد حرص المجلس العسكري على المفاوضات

حميدتي يؤكد حرص المجلس العسكري على المفاوضات

ليبيا تُسلم مصر المطلوب الأول على لوائحها

ليبيا تُسلم مصر المطلوب الأول على لوائحها