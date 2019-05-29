عمدة طهران السابق يقتل زوجته بخمس رصاصات ويكشف السبب بعد مماطلة

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس الثلاثاء، أن رئيس بلدية العاصمة طهران السابق، محمد علي نجفي، سلم نفسه لقوات الشرطة، واعترف بقتل زوجته الثانية "ميترا استاد"، المشهورة بـ"ميترا نجفي".ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن مصدر بالشرطة قوله: إن "محمد علي نجفي اعترف بقتل زوجته الثانية، ميترا استاد بسبب خلاف عائلي"، وذلك قبل أن يعترف بأن السبب الحقيقي لقتل زوجته الثانية، أنها هددته بكشف أسراره.وقال نجفي أمام المحكمة الجنائية في طهران: "ميترا استاد، دخلت حياتي لتدميري وتدمير عائلتي، وهددتني بكشف أسراري، وكانت على وشك تنفيذ تهديداتها في لقاء صحفي مع جريدة "همشهري" (المواطن) التابعة لبلدية العاصمة طهران".وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، إن "نجفي هرب إلى مدينة قم وسط البلاد معقل رجال الدين، عندما أقدم على قتل زوجته في شقته بمنطقة سعادت آباد شمال العاصمة طهران".من جانبه، قال رئيس الشرطة الجنائية في طهران: إن "محمد علي نجفي سلّم نفسه لأحد مراكز الشرطة، واعترف بقتل زوجته، وسلّم السلاح الذي أطلق منه خمس رصاصات عليها".ونجفي هو أحد القيادات السياسية الإصلاحية، وهو مقرب من الرئيس حسن روحاني.واستقال نجفي من منصب العمدة في عام 2018، بعد أن انتقده متشددون على خلفية شريط فيديو، يظهر أنه حضر عرضًا راقصًا لفتيات صغيرات في عرض مدرسي.