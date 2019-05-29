عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

رام الله - دنيا الوطنقتل الشاب عميد الجش (25 عاماً)، إثر تعرضه بعد منتصف الليل، لجريمة إطلاق نار في قرية عرعرة بالمثلث الشمالي من قبل مجهولين، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها للمستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته لاحقاً.وتلقت الطواقم الطبية بلاغاً عن جريح في جريمة إطلاق نار في عرعرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب جريح، وتم ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وهناك تم إقرار وفاته، بحسب (عرب 48).إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، والبحث عن الجناة، علماً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاب عميد الجش، تعرض لجريمة إطلاق نار، عندما تواجد عند مدخل منزله.يذكر، أنه خلال شهر رمضان، سجلت العديد من جرائم إطلاق النار، والشجارات، وجرائم الطعن في المجتمع العربي، منها ست جرائم قتل في طمرة، والغربية، والناصرة، والرملة، ودالية الكرمل وعرعرة.وتأتي جريمة قتل الجش، في الوقت الذي دعت لجنة المتابعة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المواطنين العرب والأحزاب والسلطات المحلية العربية إلى أوسع مشاركة في التظاهرة، التي ستقام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، قبالة مركز الشرطة في مدينة يافا، ضد تواطؤ الشرطة على الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.