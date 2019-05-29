100 ألف مُصلٍ يؤدون صلاتي العشاء و"التراويح" برحاب الأقصى

أدى أكثر من مائة ألف مُصل من القدس المحتلة وخارجها الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" برحاب المسجد الأقصى المبارك وفقا لدائرة الأوقاف الاسلامية.



وقال مراسلنا إن جموع المواطنين بدأت بالتدفق على المسجد الأقصى منذ ساعات عصر اليوم، وشارك الآلاف في صلاة المغرب وفي تناول وجبات الافطار الجماعية والأسرية في باحات المسجد، في حين انضم عشرات الآلاف من المصلين وشاركوا بأداء صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى بعدما انتشروا في مُصلياته وباحاته ولواوينه ومرافقه المختلفة.



وفي السياق، طالب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين بحشد أكبر عدد ممكن في صلاة الجمعة الأخيرة بشهر رمضان في المسجد الاقصى لتصل الى مليون مُصل، ودعوا الى انضمام المزيد من المواطنين للاعتكاف فيه، والتصدي صبيحة يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري لعصابات المستوطنين بعد دعوات ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم لأنصارها في المشاركة الواسعة في اقتحامات الاقصى صباح الأحد القادم تزامنا مع ما يسمى ذكرى توحيد القدس.





رام الله - دنيا الوطن