الحُكم بالسجن والأشغال الشاقة على مدان بالاتجار والتعاطي في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الجنايات الكبرى في نابلس، اول امس الاثنين، حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية قيمتها عشرون آلاف دينار أردني، على مدان بالاتجار بالمخدرات والحبس لمدة عامين وغرامة مالية الفين دينار على تهمة التعاطي.وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بان المحكمة عُقدت اليوم، وأصدرت حكمًا حضوريًا على مدان بتهمة الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة خلافًا لأحكام المادة 21/ 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .وهذا وان المحكمة حكمت بمصادرة المواد المخدرة واتلافها، على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستنادًا لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبسا في حال عدم الدفع .وان هذه الاحكام تشكل رادعا حقيقيا لتجار المخدرات والذين يحاولون نشر هذه الافه في مجتمعنا الفلسطيني