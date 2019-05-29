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الاحتلال يعلن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

الاحتلال يعلن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال كميل أبو ركن منسق أعمال حكومة الاحتلال: تقرر تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأضاف "إن توسيع مساحة الصيد مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل بحرية الاحتلال"

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في الأول من نيسان/أبريل الجاري، أنه تم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، وذلك تنفيذا للتسهيلات التي أدرجت بالتفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين الفصائل في قطاع غزة وإسرائيل.

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