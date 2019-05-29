الاحتلال يعلن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

صباح اليوم الأربعاء،

منسق أعمال حكومة الاحتلال:

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال،تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.وقال كميل أبو ركنتقرر تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.وأضاف "إن توسيع مساحة الصيد مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل بحرية الاحتلال"يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في الأول من نيسان/أبريل الجاري، أنه تم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، وذلك تنفيذا للتسهيلات التي أدرجت بالتفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين الفصائل في قطاع غزة وإسرائيل.