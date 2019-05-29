دولي

غوتيريش: العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر

غوتيريش: العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر بدل الرمادي"، في إشارة إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

جاء ذلك، خلال مشاركته أمس الثلاثاء، في (قمة - ري 20- النمساوية العالمية)، حول التغير المناخي في العالم.

وشدد غوتيريش، على ضرورة العمل من أجل تقليص انبعاث الغازات، المسببة لظاهرتي التغير المناخي، والاحتباس الحراري، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وقال: "إن دول العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر، وتغير تكنولوجي لا يؤدي لمثل هذه الظواهر.. التغير المناخي، تسبب في هجرة الكثير من الناس حول العالم، وفي فقدانهم الأمل بالمستقبل".

وأضاف: "الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي، أثرت بشكل عميق على الإنسانية جمعاء".

وأعلن في هذا السياق، أن قمة المناخ العالمية المزمع عقدها في نيويورك الأمريكية، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، ستنطلق من هذا الأساس.

من جانبه، دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، جميع الدول إلى تحمل مسؤوليتها، ومحاربة تغير المناخ العالمي، قبل فوات الأوان.

وأفاد دير بيلين، بأن مختلف الكوارث الطبيعية، الناجمة عن هذا التغير، أدت إلى انتشار المجاعة والفقر بالعالم، وأجبرت عددا كبيرا من السكان على اللجوء إلى أماكن غير مواطنهم.

وقال إن "العالم بحاجة إلى ثورة صناعية معتمدة على الطاقات المتجددة".

بدوره، أشار الممثل والناشط الأمريكي أرنولد شوارزنيغر، المترأس للقمة، إلى ضرورة القيام بخطوات عملية من أجل إنقاذ العالم، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وذكر أن العديد من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ في 2015 (أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي) لم تفِ بتعهداتها في هذا الخصوص.

ونهاية 2015، وقعت عشرات الدول، في باريس، على أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، يلزم تلك الدول بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية التي تعرضت لتغيرات مناخية.

أخبار ذات صلة

اليونان تتجه لانتخابات مبكرة 7 يوليو

اليونان تتجه لانتخابات مبكرة 7 يوليو

مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

ليبرمان: لست رجلاً انتقامياً ولا أسعى لإسقاط نتنياهو

ليبرمان: لست رجلاً انتقامياً ولا أسعى لإسقاط نتنياهو

لجنة برلمانية إسرائيلية تُقر قانون &#34;حل الكنيست&#34;

لجنة برلمانية إسرائيلية تُقر قانون "حل الكنيست"

روسيا: مؤتمر البحرين لتعبئة الأموال وفرض تسوية بديلة على الفلسطينيين

روسيا: مؤتمر البحرين لتعبئة الأموال وفرض تسوية بديلة على الفلسطينيين

ريفلين يُقرر منح نتنياهو الوقت الكافي لتشكيل الحكومة

ريفلين يُقرر منح نتنياهو الوقت الكافي لتشكيل الحكومة

دبلوماسي روسي: مؤتمر البحرين جزء من &#34;صفقة القرن&#34; الأمريكية

دبلوماسي روسي: مؤتمر البحرين جزء من "صفقة القرن" الأمريكية

الاتحاد الأوروبي لم يتسلم دعوة لحضور مؤتمر البحرين

الاتحاد الأوروبي لم يتسلم دعوة لحضور مؤتمر البحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

اشتية يوجه طلباً لدول العالم بشأن دولة فلسطين والاستيطان

اشتية يوجه طلباً لدول العالم بشأن دولة فلسطين والاستيطان

عشراوي: منظمة التحرير تمثل شعبنا وتمسكه بحقوقه غير قابلة للمقايضة بحفنة دولارات

عشراوي: منظمة التحرير تمثل شعبنا وتمسكه بحقوقه غير قابلة للمقايضة بحفنة دولارات

رأفت: نجدد موقفنا الحازم بوجه من يحاول المساس بمنظمة التحرير والقضية الفلسطينية

رأفت: نجدد موقفنا الحازم بوجه من يحاول المساس بمنظمة التحرير والقضية الفلسطينية

السفير نوفل: القيادة تتعرض لضغوط للمشاركة بمؤتمر البحرين

السفير نوفل: القيادة تتعرض لضغوط للمشاركة بمؤتمر البحرين

عريقات: شعبنا صامد وقيادته ثابتة في مواجهة مؤامرات التصفية

عريقات: شعبنا صامد وقيادته ثابتة في مواجهة مؤامرات التصفية

سهيل الهندي: المقاومة قادرة على الرد حال عدم التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة

سهيل الهندي: المقاومة قادرة على الرد حال عدم التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة

بعد العيد.. فعاليات فلسطينية بكافة المحافظات لرفض مؤتمر البحرين

بعد العيد.. فعاليات فلسطينية بكافة المحافظات لرفض مؤتمر البحرين

الرجوب: مؤتمر البحرين مثير للريبة ويتعارض مع الموقف العربي

الرجوب: مؤتمر البحرين مثير للريبة ويتعارض مع الموقف العربي

منوعات

جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

&#34;ادعو له&#34;.. نجل محمد نجم يكشف أخباراً سيئة عن والده

"ادعو له".. نجل محمد نجم يكشف أخباراً سيئة عن والده

أسرار خطيرة تكشف عن موت الأميرة ديانا للمرة الأولى

أسرار خطيرة تكشف عن موت الأميرة ديانا للمرة الأولى

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

عربي

التحالف العربي يوجه ضربة جوية لقاعدة الديلمي في صنعاء

التحالف العربي يوجه ضربة جوية لقاعدة الديلمي في صنعاء

دعوة أميركية مصرية لإيجاد &#34;حل سياسي&#34; للأزمة في ليبيا

دعوة أميركية مصرية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة في ليبيا

حميدتي يؤكد حرص المجلس العسكري على المفاوضات

حميدتي يؤكد حرص المجلس العسكري على المفاوضات

محكمة مصرية تؤيد إعدام 17 متهما بقضية &#34;تفجيرات الكنائس&#34;

محكمة مصرية تؤيد إعدام 17 متهما بقضية "تفجيرات الكنائس"