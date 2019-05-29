اليونان تتجه لانتخابات مبكرة 7 يوليو

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تساناكوبولوس: "إن الانتخابات العامة المبكرة من المخطط أن تجري في 7 تموز/يوليو تموز المقبل، بناء على قرار رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس".وأوضح تساناكوبولوس، في لقاء على قناة (Alpha TV) اليونانية، أمس الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء بتنظيم الانتخابات المبكرة في 7 تموز/يوليو، جاء للحيولة دون تعطيل امتحانات القبول في جامعات البلاد.وأشار تساناكوبولوس، أن تسيبراس من المقرر أن يلتقي برئيس البلاد بروكوبيس بافلوبولوس في 10 حزيران/يونيو المقبل.وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، قد قرر إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخاب البرلمانية الأوروبية، حيث تراجع بفارق 9 نقاط عن حزب الديمقراطية الجديدة المعارض.