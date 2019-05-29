دولي

مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 23 شخصًا مصرعهم، أمس الثلاثاء، في هجوم مسلح نفذه راكبو دراجات نارية شمال غربي نيجيريا.

وقال محمد شيخو، المتحدث الرسمي باسم شرطة ولاية زمفارة شمال غربي البلاد: "إن مسلحين شنوا هجوما مسلحا على قريتي "تونغا" و"كاباجي" في الولاية".

وأضاف شيخو في تصريحات لوكالة (الأناضول): "إن الهجوم أسفر عن مصرع 23 شخصًا، وجرح عدد كبير من المدنيين (لم يحدده)".

ولفت شيخو إلى أن قوات الأمن وصلت إلى المنطقة وتجري التحقيقات اللازمة للوقوف على تفاصيل الحادث.

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، غير أن المنطقة تشهد من وقت لآخر، صراعات مسلحة بين الرعاة والمزارعين.

وحظرت نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، استخدام الدراجات النارية في بعض الولايات بسبب استخدامها في شن هجمات مسلحة.

والخميس الماضي، قُتل 20 شخصًا في هجوم مماثل على أيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية.

ونهاية 2018، قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.

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