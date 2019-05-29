التحالف العربي يوجه ضربة جوية لقاعدة الديلمي في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنوجه التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، ضربة جوية لقاعدة الديلمي العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها قوات جماعة الحوثي.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد سمعت انفجارات عنيفة جراء استهداف مقاتلات التحالف العربي لقاعدة الديلمي الواقعة قرب مطار صنعاء.من جانبها، قالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين: "إن غارتين استهدفتا قاعدة الديلمي"، مشددة على أن المقاتلات التابعة للتحالف تحلق بشكل مكثف.ولم يصدر عن التحالف العربي حتى الآن أي تعليق على الأمر.