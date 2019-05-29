ليبيا تُسلم مصر المطلوب الأول على لوائحها

قال موقع (روسيا اليوم)، إن السلطات الليبية سلمت اليوم الأربعاء، أبرز المطلوبين في قضايا تفجير، للسلطات المصرية، وهو يُدعى هشام عشماوي.





وأوضح الموقع، أن ذلك تم بعد وقوعه في قبضة الأمن الليبي منذ عدة أشهر، حيث وصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية.







ويعد عشماوي أمير المرابطين والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1978 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، والمطلوب الأول على لائحة "الإرهاب" في القوائم المصرية، وأعلن ولاءه لأيمن الظواهري قبل أن يتحالف مع كتائب أبو سليم وتكوين مجلس شورى مجاهدي درنة في عام 2015

رام الله - دنيا الوطنوألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على هشام عشماوي في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي وهو ضابط مفصول من القوات المسلحة المصرية في عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات العسكرية المسلحة ضد مصر وليبيا.