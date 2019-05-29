شؤون فلسطينية

موجة حر تضرب فلسطين يومي الأربعاء والخميس

موجة حر تضرب فلسطين يومي الأربعاء والخميس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون اليوم الأربعاء، شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود عشر درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة، أن الجو سيكون يوم الخميس شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت: "سيكون الجو، الجمعة المقبل، حاراً نسبياً إلى حار في ساعات النهار، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية في ساعات الليل، ولطيفا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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