الاحتلال يُقرر تقليص مساحة الصيد إلى عشرة أميال بحرية

خاص دنيا الوطنأكد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة إلى عشرة أميال بحرية.وأشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أن تقليص المساحة سيبدأ من صباح اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن المساحة، ستكون ستة أميال من ميناء غزة إلى الشمال، وعشرة أميال من ميناء غزة إلى الجنوب.بدوره، قال موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي: "بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، والتي تسببت في نشوب حرائق في الأيام القليلة الماضية في حقول غلاف غزة، تقرر تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 10 أميال فقط".