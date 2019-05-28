السنوار: المواجهة المُقبلة ستشهد ضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن كتائب القسام، تمتلك ضعف ما تم ضربه في المواجهات السابقة مع إسرائيل، لافتاً إلى أن المقاومة لديها المزيد.





وأضاف السنوار، خلال حفل إفطار أقامته الهيئة العليا لمسيرات العودة، وكسر الحصار، جنوب قطاع غزة، الاثنين: "في حرب 2012 ضربنا تل أبيب ومحيطها بـ 17 صاروخاً، وفي حرب 2014 ضربناها بـ 107 صواريخ".





وتابع: "مسيرات العودة لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها، وسيتم وضع خطة عمل لوضع الثوار في معسكرات تدريب عسكرية لمعركة التحرير"، مشيراً إلى أن أي مواجهة قادمة، ستشهد ضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة.

