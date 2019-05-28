اشتية يوجه طلباً لدول العالم بشأن دولة فلسطين والاستيطان

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالمسارعة والاعتراف بها، وذلك لمواجهة أية خطوات إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيقضي على حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافياً.جاء ذلك، خلال كلمته في الإفطار الرمضاني، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، برام الله، على شرف السفراء والقناصل، وممثلي الدول المعتمدين لدى فلسطين، بحضور وزير الخارجية، رياض المالكي، ووزير المالية، شكري بشارة، والأمين العام لمجلس الوزراء، أمجد غانم.وقال اشتية: "نطالبكم بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية كاملة، دون أي اقتطاع، ونريد أن يتم تدقيق كافة الأمور المالية مع إسرائيل؛ لوقف السرقات التي تقوم بها من الأموال الفلسطينية".وشدد على رفض القيادة الفلسطينية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة فيه، موضحاً أنه يجب إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، وأن الصراع مع إسرائيل، هو صراع سياسي.