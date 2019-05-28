ملادينوف: الدعم الاقتصادي مهم لخلق بيئة مواتية لمفاوضات قابلة للحياة

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الأممي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن الدعم الاقتصادي مهم للغاية؛ لخلق بيئة مواتية لمفاوضات قابلة للحياة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





وأضاف ملادينوف، عبر صفحته الرسمية بـ (تويتر)، أنه لا يمكن الوصول إلى حلول مستدامة إلا على أساس قرارات الدولتين.





يذكر، أن الولايات المتحدة، ستعقد مؤتمراً اقتصادياً في البحرين، نهاية الشهر المقبل، الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية، وطالبت الدول العربية بمقاطعته.

