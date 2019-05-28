شؤون فلسطينية

السفير نوفل: القيادة تتعرض لضغوط للمشاركة بمؤتمر البحرين

السفير نوفل: القيادة تتعرض لضغوط للمشاركة بمؤتمر البحرين
السفير عبد الحفيظ نوفل
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن القيادة الفلسطينية تتعرض للضغوط من أجل المشاركة في مؤتمر البحرين المنوي عقده الشهر المقبل.

وأوضح نوفل، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن القيادة ترفض القمة من ناحية المشاركة والنتائج أياً كانت، مضيفاً: "من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، والآن هناك قمة إسلامية وقمة عربية خلال اليومين القادمين، ونحن على ثقة بأن الشعوب العربية لن تقبل صفقة القرن ولن تتعامل معها، وهناك محاولات جادة".

وأضاف نوفل: "نحن على الأقل لن نشارك في هذه القمة، ونعرف أن المنطقة تتعرض لضغوط كبيرة في هذا الموضوع، وأي مخرجات لهذا الموضوع لن تكون قابلة للتطبيق إذا لم تكن هناك موافقة فلسطينية".

وتابع: "نحن رافضون لهذا الموضوع، وبالتالي الجميع يحاول أن يضغط لمشاركة فلسطينية، ففلسطين ليست للبيع، ولسنا بصدد تقييم ماذا سنفعل في المستقبل، نحن بحاجة للجهود العربية والإسلامية، وبحاجة لأن يقف الجميع مع فلسطين في هذه القضية القادمة، ونأمل من القمم المقبلة أن تعمل المطلوب في دعم فلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعم القدس على وجه التحديد".

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