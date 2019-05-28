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محكمة مصرية تؤيد إعدام 17 متهما بقضية "تفجيرات الكنائس"

محكمة مصرية تؤيد إعدام 17 متهما بقضية "تفجيرات الكنائس"
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد أحكام بالإعدام صادرة بحق 17 متهما، وبالسجن المؤبد لـ19 آخرين، في القضية المعروفة بـ "تفجيرات الكنائس الثلاث".

ورفضت محكمة الطعون العليا العسكرية جميع الطعون المقدمة من المتهمين بتشكيل خليتين مسلحتين تابعتين لتنظيم الدولة، مسؤولتين عن تنفيذ تفجيرات الكنيسة البطرسية في القاهرة (2016)، وكنيسة مارغرغس في طنطا، ومارمرقس في الإسكندرية (2017)، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ووجهت النيابة العامة اتهامات لهؤلاء بـ"الانضمام لخلية تنظيم الدولة المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارغرغس بطنطا".

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم "تمويل جماعات متشددة، وصنع أسلحة ومتفجرات، واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية لأعمال غير مشروعة".

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