ريفلين يقرر منح نتنياهو الوقت الكافي لتشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنقرر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوقت الكافي تشكيل الحكومة المقبلة.وبحسب القناة السابعة الاسرائيلية، فقد قال مكتب ريفلين رداً على طلب نتنياهو بالتدخل لمنع إعادة الانتخابات: "بحلول منصف الليل ستكون ولاية تشكيل الحكومة في أيدي نتنياهو وسيسمح له الرئيس باستنفاذ الوقت المخصص له بموجب القانون على أمل عدم إجراء انتخابات جديدة".