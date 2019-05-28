(مفزاك لايف): حماس تهدد بعودة التصعيد حال عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات

رام الله - دنيا الوطنهددت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بعودة التصعيد عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، اذا لم تف إسرائيل بوعودها في تفاهمات وقف إطلاق النار.وذكر موقع (مفزاك لايف) أن حماس، قالت: "إن الحكومة الإسرائيلية لم تفِ بوعودها كما نرى على أرض الواقع وتتهرب من تنفيذ التفاهمات".وأوضح الموقع، أن حماس هددت بإعادة البالونات الحارقة، إذا لم تبدأ إسرائيل في تنفيذ التفاهمات كما وعدت، وإلا فإن التصعيد سيعود بشكل أكبر مما كان عليه في الماضي.